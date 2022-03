Calciomercato, Pogba fuori dai giochi | Il mondo Juventus ora spinge

La Juventus e Pogba sono continuamente accostati sul calciomercato. Il francese out in Champions League e attenzione ai segnali bianconeri

La Juventus si prepara alla sua di partita da dentro o fuori, contro il Villarreal in Champions League. Questa sera, però, c’è un match niente male: Manchester United-Atletico Madrid.

Una partita che vede in scena alcuni dei migliori calciatori sulla scena internazionale, ma che vede anche un grande assente, almeno dal primo minuto. Ralf Rangnick, infatti, ha deciso di lasciare in panchina Paul Pogba. Una notizia che già di per sé fa discutere, ma che, dalle scelte di campo, potrebbe presto trasformarsi in vere e proprie notizie sul calciomercato. Mentre al Manchester United la carriera del francese proprio non decolla, i tifosi della Juventus e i rumors sul campo della trattative continuano. E oggi, proprio nel giorno del compleanno del centrocampista, nuovi segnali sembrano portare tutti alla stessa strada. E chissà se si concretizzeranno, ma intanto ve li raccontiamo: il bello e il brutto del calciomercato.

Juventus-Pogba, dall’esclusione alla spinta dei tifosi

Se allo United non brilla, a Torino nessuno l’ha dimenticato. Oggi Pogba compie 29 anni e i tifosi bianconeri non hanno di certo lasciato passare inosservata la data. Sono tantissimi, fin da stamattina, i supporters della Vecchia Signora che su Twitter gli hanno dedicato dei cinguettii di auguri. Un ulteriore segnale di come un suo ritorno sarebbe più che gradito. E intanto Massimiliano Allegri (che col francese ha sempre avuto un ottimo rapporto) pianifica il grande colpo a centrocampo. E chissà che non possa essere proprio lui. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tanti tweet di auguri pubblicati nelle ultime ore.

E comunque… Forte come lo eri da noi non lo sei più stato! Tanti auguri Paul #Pogba! pic.twitter.com/lxpJo9lVTK — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) March 15, 2022