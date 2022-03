Juventus, annuncio pazzesco: “Pogba già preso” | Bocciatura a sorpresa

La Juventus è da tempo su Pogba per rinforzare notevolmente il centrocampo di Allegri. Annuncio sul francese e bocciatura immediata

La Juventus studia il calciomercato alla ricerca di interpreti importanti per migliorare la rosa, anche dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic durante la sessione di gennaio.

A questo punto, il reparto che più sembra necessitare di un nuovo acquisto è sicuramente il centrocampo. Diversi calciatori sono passati dalla mediana prima di Andrea Pirlo e da quest’anno di nuovo di Massimiliano Allegri, ma senza davvero lasciare il segno. È vero che ora il tecnico livornese sembra aver trovato un nuovo equilibrio, anche grazie a interpreti come Arthur o Manuel Locatelli, ma la sensazione è un colpo da novanta debba essere messo a segno. E chi se non Paul Pogba? Il centrocampista francese è uno dei profili ideali, ma non sarà affatto facile riportarlo a Torino, nonostante la sua avventura al Manchester United non sia mai realmente decollata. Ma poi ci sono le cifre, la concorrenza e in generale le vie del calciomercato. Del francese vi parliamo da tempo, compresi i motivi del possibile ritorno, ma nelle ultime ore sono arrivate parole che vanno comunque considerate.

Calciomercato Juventus, annuncio sul ritorno di Pogba

Su Pogba si è espresso, in maniera sibillina e sorprendente, Tony Damascelli. Il giornalista aggiorna sulla situazione del francese ai microfoni di ‘Radio radio’: “Continuo a ricevere voci da Torino, non dalla Juventus, che dicono che hanno già preso Pogba. Questo vorrebbe dire che qualche altro giocatore andrebbe via. Il suo ritorno implicherebbe l’addio di Dybala, che ha la sua stessa età: i soldi investiti nel francese sarebbero gli stessi che servirebbero per il rinnovo dell’argentino”. Damascelli, però, esprime anche parere negativo sull’operazione: “Io non sono favorevole: Pogba ha la pancia piena, è incostante, cambia look ogni due per tre. Gioca come un pedone che sta lì a guardare”.