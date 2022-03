Pogba, compleanno con vista sul futuro | La Juventus attende

Paul Pogba compie 29 anni, il centrocampista francese sarà uno dei nomi più caldi del mercato: la Juventus spera sempre nel ritorno

Oggi è il giorno del 29esimo compleanno di Paul Pogba. Entra nel pieno della sua carriera il centrocampista francese, anche se sicuramente non nella fase più brillante della stessa, con la separazione dal Manchester United che appare ormai cosa fatta e pronta a concretizzarsi in maniera piuttosto malinconica.

Anche penalizzato da qualche problema fisico, il campione del mondo ha messo insieme in questa stagione solo 22 presenze in tutto. Condite da 9 assist, ma da una sola rete. In generale, Pogba, nelle ultime stagioni, ha un po’ ridotto il suo fatturato sotto porta: nelle ultime due annate, appena sette reti complessive. Nei suoi pensieri, già da un po’, piuttosto evidente, l’idea di un addio all’Old Trafford, per il quale questa volta sembra sia tutto deciso e senza possibili ripensamenti.

Calciomercato Juventus, Pogba solo un sogno o suggestione realizzabile? Il punto

A Torino, inevitabilmente, ci pensano e ci credono. La Juventus non ha mai stesso di sperare in un ritorno del ‘Polpo’, con una cessione che nel 2016 fu assai remunerativa ma che soprattutto nel cuore dei tifosi non è mai stata accettata fino in fondo. I contatti con l’ambiente che era stato suo non sono mai venuti meno, il terreno è stato sondato e sembra esserci la possibilità che, per venire incontro ai bianconeri, Pogba si riduca sensibilmente l’ingaggio. Il decreto crescita potrebbe dare una mano alla società: scendendo intorno ai 15 milioni di euro lordi, o poco meno, la sensazione è che l’affare sia fattibile. Ma sullo sfondo c’è anche l’ipotesi Psg, i parigini vogliono rivoluzionare la rosa e pensano a Pogba, Haaland e altri colpi da sogno. Nelle prossime settimane se ne saprà certamente di più.