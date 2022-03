Calciomercato Inter, ritorno Lukaku: occhio allo ‘scambio’ clamoroso

Alcune fonti continuano a parlare del possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Occhio però al possibile intreccio in Premier League

“Lukaku vuole tornare all’Inter“. Alcune fonti inglese, oltre ad alcune italiane insistono sul fatto che il belga voglia rivestire la maglia nerazzurra considerate le enormi difficoltà che ha riscontrato fin qui nella seconda avventura al Chelsea. Con Tuchel non c’è feeling, col gioco dei ‘Blues’ poco congeniale alle caratteristiche del classe ’93 di Anversa. Vale la pena chiedersi il perché abbiano deciso di riprenderlo spendendo la bellezza di 115 milioni…

I rumors sul futuro di Lukaku, così come su quello di ogni singolo giocatore del Chelsea fatta eccezione per i prossimi allo svincolo come Rudiger, lasciano comunque il tempo che trovano visto che ad oggi, per la questione Abramovich, il club londinese non può affatto ragionare su nuovi acquisti e soprattutto sulle cessioni. Idem sui rinnovi. Come noto è tutto congelato, conto bancario incluso, in attesa della vendita della società. Se ciò dovesse accadere, come è probabile, entro i prossimi mesi se non settimane, ecco che il Chelsea avrebbe la possibilità di cominciare a progettare la stagione futura e il calciomercato della prossima estate. Quindi anche sulla partenza di Lukaku, a meno di un addio di Tuchel.

L’Inter andrebbe in tal caso tenuta sempre conto, seppur l’affare coi nerazzurri sarebbe possibile solo se i londinesi accettassero di cederlo in prestito (formula che non permetterebbe lo sfruttamento del Decreto Crescita), contribuendo al pagamento di almeno metà dell’ingaggio attuale: circa 14 milioni coi bonus.

Calciomercato Inter, Lukaku resta a Londra ma ‘riabbraccia’ Conte

Lo scenario è, come vedete, da fantamercato, pure perché Marotta e Ausilio stanno già trattando Scamacca per il ruolo di prima punta. Più plausibile per il belga una permanenza a Londra, con trasferimento al Tottenham di Antonio Conte, il tecnico che lo ha rilanciato alla grande dopo il periodo buio al Manchester United. Ma gli ‘Spurs’ hanno già Kane? Verissimo, ma per il bomber inglese può riaprirsi la pista Manchester City. A dirlo è ‘Sky Sports Uk’: “I Citizens valutano un nuovo assalto a Kane nella prossima estate“, dopo quello respinto un anno fa. Con Kane alla corte di Guardiola, per immaginiamo una cifra non inferiore ai 100 milioni, Paratici e il Tottenham avrebbero la possibilità di ‘accontentare’ l’incontentabile Conte, regalandogli Lukaku. In alternativa Lautaro Martinez, che Paratici ha già provato a prendere l’estate scorsa e che sul piano economico costerebbe senz’altro meno.