CMIT TV | Scamacca e Berardi a Milano: doppio annuncio in diretta

Scamacca all’Inter, Berardi al Milan: il collega Aravecchia fa il punto sui due talenti del Sassuolo, pronti a cambiar maglia in estate

Ancora una volta il Sassuolo sarà protagonista del calciomercato. In estate dai neroverdi potrebbero partire diversi calciatori.

Occhi puntati chiaramente su Scamaccca, accostato con forza all’Inter. Per fare il punto sul mercato del Sassuolo, Stefano Aravecchia, giornalista Gazzetta di Modena, è intervenuto a CMIT TV:”La sensazione è che Scamacca potrebbe andare all’Inter – esordisce il collega -, è nettamente in vantaggio, c’è la volontà del ragazzo di andare lì. A giugno credo lascerà sicuramente il Sassuolo. E’ vero che c’è un accordo di massima. Si sono incontrati e Carnevali è stato chiaro: il valore a giugno può essere diverso. Scamacca è il vero obiettivo dell’Inter. Ci sarà da discutere sul valore del cartellino”.

Contropartita tecnica per Scamacca – “Ci può stare ma il Sassuolo, nella sua logica, vuole solo cash. Basta vedere l’affare Locatelli. L’obiettivo è portare solo soldi ma non è da escludere Pinamonti e Pirola, che piacciono molto”.

Calciomercato Milan, viva l’idea Berardi: parla Aravecchia

Berardi, addio in estate – “Ha spesso rifiutato diverse destinazioni – prosegue Aravecchia -, un paio di volte la Juve e sempre l’estero. Dall’anno scorso il ragazzo crede di essere pronto. Servono 30 milioni di euro. C’è una promessa, che se a giugno arriva una squadra che li offre, va via. Il Milan è molto molto interessato. In Italia e in Europa in pochi hanno questi numeri, ha numeri da top player. Il Milan si siederà a tavolo con il Sassuolo. Possiamo escludere l’estero”