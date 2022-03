L’Inter mette all’angolo Juve e Milan: Marotta pronto a chiudere

Dal centrocampo all’attacco passando per la difesa: Inter al lavoro per la prossima stagione. Ecco le ultime

Sul campo va a rilento, col serio rischio di buttare via uno Scudetto che qualche mese fa sembrava quasi già vinto, sul mercato invece l’Inter viaggia a vele spiegate avendo idee chiarissime. Marotta e Ausilio dovrebbero piazzare ben tre colpi in Serie A.

Per l’attacco il prescelto è Gianluca Scamacca, cresciuto tantissimo in questa stagione al Sassuolo. Ben 12 i gol messi a segno in campionato dal bomber romano, che ad Appiano arriverà verosimilmente col suo amico e attuale compagno di squadra in neroverde, Davide Frattesi. La trattativa per il doppio affare è già ben impostata, con l’accordo totale destinato ad arrivare grazie anche se non soprattutto agli eccellenti rapporti tra l’Ad del Sassuolo Carnevali e Marotta.

A proposito di eccellenti rapporti, lo sono pure quelli tra lo stesso Ad nerazzurro e l’agente che in Italia cura gli interessi di Bremer, vale a dire Paolo Busardò. Da Young a Sanchez, passando per Eriksen fino a Gosens lo scorso gennaio: il ‘legame’ tra quello che è uno dei massimi esponenti della ‘Base Soccer’ e la dirigenza di viale della Liberazione è fortissimo. Non a caso più fonti danno l’Inter in netta pole per il difensore brasiliano ieri ‘castigatore’ proprio della squadra di Inzaghi.

Calciomercato, Inter davanti a Juventus e Milan per Bremer

Bremer è il prescelto per il dopo de Vrij, ma potrebbe arrivare a prescindere della partenza dell’olandese visto che i nerazzurri hanno necessità di rafforzare il reparto arretrato. Cairo vuole 25-30 milioni per il classe ’94, fresco di rinnovo (un rinnovo ‘tattico) fino al 2024 nel mirino anche di Juventus, Milan e big straniere. L’Inter è però davanti a tutte, pronta a chiudere.