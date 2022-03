CMIT TV | “Come l’estate scorsa”: l’annuncio gela l’Inter

Guido de Carolis, giornalista del Corriere della Sera ha fatto il punto sulle possibili trattative di mercato legate all’Inter. Ecco il suo intervento alla CMIT TV

Intervenuto alla CMIT TV, Guido de Carolis, giornalista del Correre della Sera, ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter.

Si inizia parlando del possibile doppio colpo dal Sassuolo, Frantesi-Scamacca:”I due club si sono parlati diverse volte per Scamacca. Dovrebbe arrivare anche Frattesi ma l’Inter deve vendere due pedine vere. Tra Lautaro Martinez, Bastoni e Barella… Come fatto la scorsa stagione, la prossima estate sarà simile a quella passata. Deve vendere per acquistare. L’anno scorso si diceva che Lukaku non poteva andar via… sto dicendo che se l’Inter vuol far mercato, deve obbligatoriamente vendere 1/2 pedine. Se vuoi prendere Scamacca può bastare vendere Lautaro. L’Inter è come un banco che espone la propria merce. Non ci sarebbe l’intenzione di vendere Lautaro e Bastoni o Barella ma bisogna vedere se basterà cedere de Vrij, che vuole vendere…”

Inzaghi – “Sta un po’ sbandando. Penso anch’io che con Conte si sarebbe vinto sicuramente lo Scudetto. Inzaghi è più gestore”.

Berardi “E’ fortissimo, sarebbe perfetto per il Milan, non me lo spiego perché resti ancora al Sassuolo”.

Inter, il punto sull’attacco: da Lukaku a Dybala

Si è tornati a parlare con insistenza, ancora una volta, di un possibile ritorno di Lukaku – “Lui vuole tornare sul serio all’Inter – prosegue de Carolis – Il problema è la capacità dell’Inter di prenderlo. Dovrebbero dartelo in prestito gratuito. Oggi il Chelsea, poi, non può operare. C’è da considerare pure un ingaggio completamente fuori dalla portata dell’Inter, oltre 12 milioni. Anche Dybala se dovesse arrivare dovrà accontentarsi di 7 milioni. L’Inter l’operazione Lukaku non vorrebbe farla. Lautaro Martinez? L’Atletico Madrid appare la pista più calda”.