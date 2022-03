Calciomercato Inter, via Inzaghi | Niente Conte: altro ritorno clamoroso

Per alcuni tifosi dell’Inter Inzaghi meriterebbe l’esonero in caso di mancata vittoria dello Scudetto

Inzaghi nel mirino della critica per via del brutto pareggio in casa del Torino (acciuffato al 92′) e, in generale, di una lunga crisi di risultati che ha fatto scivolare l’Inter al terzo posto, a meno 4 (con una gara in meno) dalla capolista Milan.

In verità il tecnico piacentino è bersaglio anche di larga parte dei tifosi interisti, con alcuni di essi che invocano addirittura l’esonero al termine della stagione qualora non arrivasse lo Scudetto. A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower Twitter a chi dovrebbe essere affidata la panchina in caso di addio a Simone Inzaghi. Il sondaggio è stato stravinto da Diego Simeone col 45,7%. L’argentino ‘simbolo’ dell’Atletico Madrid non ha mai nascosto l’ambizione di allenare un giorno l’Inter, dove militò da giocatore, anche se va detto che il suo stipendio – circa 20-22 milioni, contratto fino al 2024 – sarebbe impossibile da sostenere per la società targata Suning come per le altre italiane.

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 Un solo nome per il post #Inzaghi: “Antonio #Conte❗️” 🤔Se a fine stagione l’#Inter dovesse decidere di cambiare nuovamente allenatore, chi vedreste meglio sulla panchina nerazzurra❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 15, 2022

Calciomercato Inter, post Inzaghi: Simeone batte Conte. Ma spunta Mourinho

Simeone ha battutto l’altro ex, Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Curioso che quest’ultimo, allenatore della Fiorentina prossima avversaria di Inzaghi in campionato, abbia ricevuto più voti dell’attuale allenatore del Tottenham, ma soprattutto dell’ultimo scudetto vinto dai nerazzurri. Il restante 4,3% se l’è preso l’opzione ‘Altro’, con un follower che ha fatto il nome di Pochettino e, in particolare, di José Mourinho, il ‘condottiero’ del Triplete.