UFFICIALE | Torino, allarme per l’attaccante: trauma al ginocchio

L’attaccante costretto a fermarsi per un trauma al ginocchio sinistro: attesa per gli esami per valutare l’entità dell’infortunio

Allarme per l’attaccante, costretto a fermarsi per un problema al ginocchio. Sfortuna senza fine per Pietro Pellegri che è nuovamente ai box per un trauma al ginocchio sinistro.

Lo si apprende dal report quotidiano diramato dal Torino all’indomani della gara contro l’Inter. L’attaccante ha già saltato le ultime due partite dei granata, sempre per problemi fisici, ed ora dovrà attendere gli esami degli esami di controllo che stabiliranno precisamente la diagnosi e l’entità dei tempi di recupero.

Continua quindi la stagione sfortunata dell’ex attaccante del Milan, approdato alla corte di Juric nel mercato di gennaio. Da allora appena due apparizioni per un totale di 20 minuti. Una tendenza che conferma quella avuta anche in rossonero. Il 20enne, di proprietà del Monaco, anche alla corte di Pioli ha avuto poche possibilità di scendere in campo (appena sei apparizioni) e tanti infortuni (è stato fermo quasi due mesi per un problema agli adduttori).

Ora un nuovo stop per Pietro Pellegri con il trauma al ginocchio che sarà valutato negli esami dei prossimi giorni. La speranza è che non sia nulla di grave per un attaccante che nella sua giovane carriera ha fatto più volte i conti con la malasorte con numerosi infortuni anche al Monaco.

Proprio al suo arrivo nel club del Principato, il giovane attaccante fu costretto a restare ai box quasi un’intera stagione prima di rivedere il campo. Ora l’allarme per il problema al ginocchio.