Inter, suona l’allarme: “Squadra vuota, Inzaghi ci mette del suo”

L’Inter vede il Milan scappare via dopo il pari con il Torino, momento complicato per i nerazzurri: tante critiche a Inzaghi

Alla fine, l’Inter torna con un punto da una gara, quella con il Torino, che avrebbe potuto concludersi con un ko pesantissimo. Il pari di Sanchez tiene a galla i campioni d’Italia ma fa scappare via il Milan, che ora è primo non solo in maniera ‘virtuale’.

La vittoria con la Salernitana e quella, pur ininfluente, con il Liverpool sembravano aver restituito una Inter più brillante, ma il periodo si conferma complicato. Soltanto tre vittorie finora nel girone di ritorno in campionato, contro i granata ieri sera la squadra di Simone Inzaghi è stata a lungo in grande difficoltà. Anche per colpa delle scelte del tecnico che non hanno convinto.

Inter, le scelte di Inzaghi in discussione: “Squadra tornata nella materia scura, Barella fuori posto”

E’ Mario Sconcerti, sulle colonne del ‘Corriere della Sera’, a criticare la disposizione in campo pensata dall’allenatore nerazzurro. L’assenza di Brozovic pesa come sempre, ma non è una scusante. “L’Inter è tornata nella sua materia scura – si legge – L’assenza di Brozovic è caduta su una squadra vuota. Inzaghi ci ha messo del suo mettendo Barella regista, un ruolo che sarà suo tra dieci anni, ma non adesso. Vecino è lontano dal sentimento del gioco, Inzaghi non vede Gagliardini che sarebbe il centrocampista quasi titolare e ha proseguito nella sua diffidenza con i cambi. L’Inter è diventata presto scolastica affidandosi ai singoli, non trova più l’antica leggerezza. Si sono esaurite le differenze più importanti, quelle date da Barella, Perisic, de Vrij, Dumfries“.