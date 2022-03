Attacco ‘social’ alla Juventus: c’è anche il like dell’ex bianconero

Fa discutere il mi piace messo dal grande ex della Juventus a un post su Twitter contro i bianconeri

Sta facendo discutere il gesto del grande ex giocatore della Juventus. Per essere più precisi, il suo like a un post su Twitter contro i bianconeri.

L’account legato al Torino, ovvero ‘Corsivi Granata’ ha scritto su Twitter in merito alla mancata assegnazione del rigore a Belotti nel match contro l’Inter andato in scena ieri sera. Il tweet ‘scagiona’ i tifosi interisti e, allo stesso tempo, è un attacco diretto a quelli juventini: “Visto che ad alcuni sfugge, vi illustro la differenza fra gobbi e interisti.

Gli interisti del rigore non concesso al Toro si vergognano“.

Visto che ad alcuni sfugge, vi illustro la differenza fra gobbi e interisti.

Gli interisti del rigore non concesso al Toro si vergognano. — Corsivi Granata (@CorriereG) March 13, 2022

Non è passato affatto inosservato il like di Claudio Marchisio al tweet di ‘Corsivi Granata’ contro la Juventus, come si evince dallo screen in basso e come è verificabile dallo stesso account dell’ex centrocampista bianconero. In verità, per concluderla qui, non possiamo escludere che la ‘gaffe’ possa essere nata da un semplice errore di lettura del tweet da parte di Marchisio.