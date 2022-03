Impazza la bufera dopo Torino-Inter: “Il rigore lo vede anche un bambino”

Torino-Inter ha chiuso la domenica di Serie A con una coda polemica relativa ad un fallo non ravvisato su Belotti in area. Pareri forti contro l’arbitraggio

Si è chiusa con una vena di polemica la sfida tra Torino e Inter di ieri sera, terminata 1-1 con un gol di Sanchez in pieno recupero a riacciuffare il vantaggio granata firmato nel primo tempo da Bremer. Tante parole si sono inoltre spese su un contatto in area di rigore tra Ranocchia e Belotti, che però a conti fatti non ha portato al penalty chiesto dai granata.

Un caso specifico che, rivedendo le immagini, ha innescato una serie di polemiche sulla mancata assegnazione del tiro dagli undici metri. Graziano Cesari condanna la direzione di Torino-Inter a ‘Pressing’, evidenziando: “Chiederei a Rocchi se fosse possibile sentire la conversazione tra arbitro e var. Il fallo di Ranocchia su Belotti è chiaro ed evidente”.

Torino-Inter, Casarin: “Quel rigore lo vede anche un bambino”

Un errore quindi lampante secondo Cesari, ma anche a parere di un altro ex arbitro come Paolo Casarin, che questa mattina ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ ha criticato l’intero sistema attuale che vige intorno all’utilizzo del Var: “L’arbitro ha problemi perchè non può rivedere l’azione e questo sistema è fatto per consentirgli di rivedere. Il Var non può essere uno che si mette da parte. Questo è il vero fallimento di questa situazione, ovvero che i due arbitri arbitrano da soli. Bisogna prendere provvedimenti. Questa cosa del lavorare in due è sul piatto da cinque anni. Il calcio è semplice e gli arbitri devono essere chiari e semplici”.

Casarin poi nello specifico sull’episodio del rigore su Belotti è stato categorico: “A due metri anche un bambino lo vede. Troppe complicazioni nel cervello. Devi essere deciso. Se sbagli l’altro deve andare in soccorso. Inizialmente non volevano il Var e quindi hanno creato un protocollo banale”.