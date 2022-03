La direzione di Orsato in Napoli-Milan continua a far discutere soprattutto in casa partenopea

Napoli-Milan è stato uno dei crocevia della stagione di Serie A. Il match vinto dai rossoneri, che ha lanciato la squadra di Pioli in testa alla classifica, ha avuto conseguenze importanti anche sul morale degli azzurri. Lo ha ammesso lo stesso Spalletti dopo la partita di Verona con l’Hellas. La squadra ha sentito il contraccolpo, soprattutto per la pressione dovuta dalla partita.

Il Napoli ha poi reagito in maniera veemente con una bella vittoria e una doppietta di Osimhen, sempre più decisivo e determinante per la sua squadra. Mettendo a tacere anche qualche critica: “Ormai c’è questo vizio che basta dare giudizi senza riflettere e si buttano giù dei pensieri. È un ragazzo generoso che gioca per la squadra, si accora, è generosissimo”. A parlare è Roberto Calenda, agente e intermediario. Il nigeriano è stato spesso ai box per infortunio, non a caso gioca ancora con una maschera più di due mesi dopo l’infortunio con l’Inter al volto. “La vittoria del Napoli a Verona penso che sia super, non so quante squadre possano vincere lì”, continua il procuratore.

Napoli-Milan, ancora polemiche per Tomori-Osimhen: “Rigore sacrosanto”. Jesus confermato

Calenda poi torna anche sull’episodio del ‘Maradona’ che ha fatto discutere parecchio e continua a provocare malumore nei tifosi del Napoli. Ovvero la direzione di Orsato e in particolare il contatto fra Tomori e Osimhen nell’area rossonera: “Mi auguro che gli arbitri, che sbagliano come sbagliano tutti gli sportivi, possano limitare i dubbi da parte dei tifosi. C’è poca chiarezza su come si usa il VAR – ha detto a ‘Radio Marte’ -. Anche del fallo subito da Victor se n’è parlato poco. Un rigore non sacrosanto, di più. In altre partite precedenti un fallo così è stato sanzionato con il giallo o il rosso. Osimhen aveva saltato l’uomo”.

Calenda è agente anche di Juan Jesus, difensore brasiliano rigenerato da Spalletti dopo gli anni bui alla Roma: “Con il Napoli ci sono ottimi rapporti, Juan si è calato nella città molto bene e gli piace moltissimo. È venuto per dimostrare a tutti che nei percorsi professionali possono esserci incidenti. Ha dimostrato a tutti il suo valore, penso che il Napoli sappia fare le sue riflessioni e le abbia già fatte. L’opzione per la prossima stagione c’è ma non ci saranno problemi per confermarla, allungarla e dare il giusto valore al ragazzo”.