Milan, Ibrahimovic sentenziato: “Inguardabile, non serve a niente”

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è importante per le strategie del Milan, ma in tanti sullo svedese hanno un’opinione ‘pesante’

Il Milan per ufficialmente primo in classifica, anche potenzialmente, ovvero considerando gli ipotetici tre punti dell’Inter contro il Bologna nel recupero. I rossoneri sono in vantaggio di quattro punti sulla squadra di Inzaghi, che ieri ha agguantato nel recupero il pareggio in casa del Torino. Il Napoli in tutto questo si è inserito al secondo posto a -3 dal Milan.

Gli uomini di Pioli ora hanno fondamentalmente il loro destino in mano e il calendario è dalla parte dei rossoneri, almeno sulla carta. Contro l’Empoli è bastato un gol di Kalulu, che ha fatto le veci degli attaccanti. Giroud non è in un momento particolarmente prolifico e per caratteristiche non è un goleador da 20 gol a stagione. In più il francese le ha giocate tutte e potrebbe essere in debito d’ossigeno, senza alternative visto l’infortunio di Ibrahimovic. Lo svedese è tornato in panchina a Napoli, ha giocato una manciata di minuti nelle ultime due, deve riguadagnare la forma.

Milan, Focolari contro il rinnovo di Ibrahimovic: “Inguardabile con l’Empoli, è un problema”

Il discorso su Ibrahimovic è però più a lungo termine, perché lo svedese ha il contratto in scadenza e vorrebbe chiudere la carriera al Milan, quando però sentirà che è arrivato il momento. Ovviamente è una decisione che dovrà trovare d’accordo anche il club e Maldini, che in base al suo futuro ovviamente faranno le strategie per l’attacco sul calciomercato estivo. Andrà per i 41 anni e ormai non tutti sarebbero d’accordo con una sua eventuale conferma.

Del partite ‘contro’ Ibra è anche Furio Focolari, giornalista e opinionista di ‘Radio ‘Radio’: “Il milan può soffrire solo di Ibrahimovic. Non serve ai rossoneri e non gli è servito per arrivare dove sono ora. Il Milan non deve commettere l’errore di fidarsi di lui. L’Ibrahimovic degli ultimi minuti contro l’Empoli è stato inguardabile. Se può essere un problema? Assolutamente sì”. Poi Focolari cita i numeri: “Le tabelle le abbiamo viste. Con lui in campo la squadra di Pioli ha un ruolino di media-bassa classifica, perché insistere su di lui? Se poi accetta un ruolo marginale ok, ma se esagera come sempre fatto nella sua carriera, può essere un’arma in meno e non un’arma in più”.