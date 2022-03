Lazio-Venezia, Immobile decisivo | Sorpasso alla Roma prima del derby

La Lazio non sbaglia contro il Venezia e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa europea. Immobile decisivo con un calcio di rigore

La Lazio si aggrappa al suo leader in una partita da vincere a tutti i costi. I biancocelesti, dopo un primo tempo a reti bianche, superano il Venezia con il punteggio di 1-0.

Un risultato essenziale per credere ancora nell’Europa, vedremo nelle prossime settimane se ci saranno spiragli per quella più prestigiosa. In ogni caso, i tre punti non erano così scontati e il primo tempo l’ha dimostrato. La Lazio ci prova prima con Ciro Immobile, poi con Sergej Milinkovic-Savic e infine con Felipe Anderson, ma la porta sembra stregata. Poi c’è chi si convince che sia la serata storta, quando Mattia Zaccagni viene ammonito pochi minuti dalla fine del primo tempo. E sarà costretto a saltare il derby. Squadre a riposo sullo 0-0, ma poi è finita diversamente.

Lazio-Venezia, Immobile regala la vittoria a Sarri

La Lazio è arrembante nel secondo tempo. Dopo un gol annullato a Immobile, King Ciro si presenta sul dischetto per realizzare un rigore conquistato da Luiz Felipe e assegnato al Var. E non sbaglia, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Lazio. Poi è stata gestione e possesso palla, con il Venezia che mai è risultato davvero pericoloso. I biancocelesti salgono così a 49 punti, superando Atalanta e Roma a 48, proprio nella settimana che porterà al derby contro i giallorossi.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Lazio 49, Roma 48, Atalanta* 48, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno