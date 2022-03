Lazio-Verona, Zaccagni ammonito per simulazione: salta il derby

Mattia Zaccagni è stato ammonito nelle battute finali del primo tempo. L’esterno offensivo era diffidato e salterà il derby contro la Roma

Il 20 marzo l’appuntamento è di quelli importantissimi, per tutta Roma. La Lazio, infatti, sfiderà i rivali giallorossi, per una stracittadina che già di per sé è unica, ogni volta, e poi quest’anno è anche fondamentale per la corsa europea.

Una sfida bellissima, ma che ha perso poco fa uno dei suoi potenziali protagonisti. Mattia Zaccagni, infatti, uno degli uomini più in forma della Lazio, non sarà della partita. L’esterno ex Verona era diffidato ed è stato ammonito al 40esimo del primo tempo. Il centrocampista offensivo cerca il dribbling su un difensore del Venezia, poi cade per terra. I veneti protestano, l’arbitro ci pensa un attimo e poi ammonisce Zaccagni per simulazione, nonostante un contatto tra le ginocchia ci sia. Anche se il calciatore di Maurizio Sarri quel contatto l’ha cercato. Ormai poco conta, dato che il giallo rimediato non permetterà all’ex Verona di prendere parte alla partita contro la Roma. Gli altri diffidati in casa Lazio sono Marusic, Pedro e Luiz Felipe.