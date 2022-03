Lotta scudetto, Juventus bocciata: “Ecco perché non possono farcela”

La Juventus continua a vincere e macinare risultati, la rincorsa scudetto appare però in salita per i bianconeri: poche speranze

Terza vittoria di fila, quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Dopo un avvio di stagione da incubo, la Juventus ha ingranato le marce alte, quantomeno a livello di punti, e risale la classifica.

Dopo il successo con la Sampdoria, è stato rafforzato il quarto posto (otto lunghezze di vantaggio sull’Atalanta, anche se con una gara in più) e sono stati guadagnati due punti sull’Inter. Ma per la squadra di Massimiliano Allegri, la possibilità di vincere lo scudetto, a -7 dal Milan, secondo il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è da escludere. “Escludo la Juve per un fatto di aritmetica – ha dichiarato a ‘Radio Radio’ – I bianconeri possono arrivare al massimo a 83 punti vincendole tutte, dovremmo pensare che nessuna delle tre davanti arrivi a quella quota e mi sembra difficile. Oltretutto negli scontri diretti con Milan e Napoli è sotto. Può continuare a macinare risultati e arrivare vicinissima allo scudetto, questo sì, ma non ce la farà”.