Calciomercato Milan, Juventus sfidata per il campione d’Europa

Calciomercato Milan, i rossoneri mettono nel mirino un grande obiettivo per l’estate: lanciata la sfida alla Juventus

Il Milan sorride dopo un turno di campionato favorevole, che ha visto i rossoneri guadagnare due punti sull’Inter. Il primato in classifica, adesso, non è più solo ‘virtuale’. Quattro le lunghezze di vantaggio sui nerazzurri, che al momento sarebbero dietro anche vincendo il recupero con il Bologna.

La squadra di Pioli crede nello scudetto più che mai e vuole provare a sfruttare il momento. Il calendario può dare una mano, nel prossimo mese impegni sulla carta decisamente più agevoli rispetto a quelli dei cugini nerazzurri e del Napoli. La rosa si sta dimostrando profonda e di qualità, ma occorre, in estate, fare qualcosa in più per tornare competitivi anche in Champions League. Che alla fine sia scudetto o meno, il Milan vuole regalarsi dei grandi acquisti. E guarda ad un campione d’Europa per il quale lancia la sfida direttamente alla Juventus.

Calciomercato Milan, sogno Jorginho: è testa a testa con la Juventus

Il nome per il quale i rossoneri sarebbero pronti a fare follie sarebbe Jorginho. Secondo il portale iberico ‘todofichajes.com’, infatti, il regista del Chelsea e della Nazionale sarebbe ritenuto il rinforzo ideale per ovviare all’addio di Kessie e il Milan sarebbe fortemente intenzionato a inserirsi nella corsa. La situazione piuttosto delicata, a dir poco, dei ‘Blues’, potrebbe favorire il ritorno in Italia dell’ex Napoli. Anche se al momento attuale è ancora difficile capire se e quando i londinesi potranno fare mercato, in entrata come in uscita, essendo al momento la situazione completamente bloccata in tutti i sensi. Nessuna possibilità di effettuare acquisti, cessioni, rinnovi di contratto (quello di Jorginho, a proposito, scade nel 2023) e anche il blocco dei conti per il pagamento degli stipendi. Un giallo che può segnare i prossimi mesi di mercato a livello internazionale.