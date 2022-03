Calciomercato, è bagarre | Dalla Juve al Milan sfida a centrocampo

Il campionato di Serie A sta mettendo in luce il valore di diversi calciatori che la prossima estate diventeranno uomini mercato. La Juventus e tante altre restano vigili

La stagione di Serie A ha già riservato fin qui diverse sorprese in un campionato che soprattutto nella lotta al vertice appare più equilibrato che mai. Tanti i calciatori che si stanno mettendo in luce, in particolar modo nelle compagini di metà classifica, che evidenziano ancora una volta la bontà di un lavoro che parte da lontano ed è solido nel corso degli anni. Dalla Juventus al Napoli, sono tante le big che poi in estate guardano con attenzione allo sviluppo di determinati calciatori, che alla riapertura del calciomercato potrebbero divenire protagonisti.

Tra i club che più di tutti stanno mettendo in luce la propria ‘argenteria’ c’è il Verona di Tudor, compagine sorprendente e capace di mettere in difficoltà ogni squadra sul suo cammino. Tra i calciatori maggiormente in luce c’è Adrien Tameze che potrebbe anche lasciare il club scaligero la prossima estate.

Calciomercato Juventus e non solo: Tameze in canta la Serie A

Gli interessamenti sul mediano del Verona non mancherebbero, come evidenziato anche da ‘Fichajes.net’, che sottolinea come Juventus, Napoli, Fiorentina Atalanta e Roma sono alcune delle squadre, oltre al Milan, che lo hanno nel mirino per l’estate, considerando anche un prezzo di mercato ancora basso ed abbordabile.

Il contratto di Tameze scade nel 2024 e ha un valore di circa 7 milioni di euro, cifra che lo rende un possibile affare per molte alla luce della maturazione che sta acquisendo in questa annata. Il classe 1994 nato a Lille è assolutamente imprescindibile per i meccanismi del centrocampo di Tudor grazie ad una grande forza fisica abbinata a dinamismo e discrete qualità nella gestione del pallone, che gli hanno anche consentito di andare in gol per ben volte in questa Serie A, con un contorno di due assist. Numeri in ascesa quelli di Tameze, che per la Juventus, ma anche tante altre squadre, potrebbe rappresentare il centrocampista low cost giusto per completare il reparto.