Calciomercato, il PSG svincola Icardi: contatti in Serie A

Mauro Icardi non rientra più nei piani del PSG, che potrebbe decidere di svincolarlo: possibile ritorno in Serie A

Mancano nove giornate alla fine del campionato di Serie A. Siamo ormai in una fase cruciale, che determinerà le sorti delle squadre in corsa per i vari obiettivi (scudetto in primis). A guidare la classifica c’è il Milan, che ha guadagnato 2 punti sull’Inter grazie al pareggio dei cugini a Torino ed è ora artefice del proprio destino. Sarebbe sicuramente inopportuno, poi, escludere dalla lotta la Juventus, silenziosa ma altrettanto pericolosa.

Tra una gara e l’altra, i pensieri di rossoneri e bianconeri si concentrano anche sul calciomercato in vista della prossima estate. Entrambe, in particolare, ragionano sui loro reparti offensivi, nei quali sarà necessario intervenire nel prossimo futuro. Il ‘Diavolo’ non potrà continuare a reggersi sulle spalle di Giroud e Ibrahimovic nel ruolo di centravanti (per evidenti motivi anagrafaci), mentre la ‘Vecchia Signora’ potrebbe Dybala e sul riscatto di Morata permane incertezza. Non a caso le due italiane si guardano attorno alla ricerca di pedine che possano essere utili alla causa, magari a condizioni economiche favorevoli. Nella lista dei desideri, in questo senso, resta l’ipotesi Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus e Milan, Icardi via a zero

Il PSG si trova in una situazione assai complicata. L’eliminazione per mano del Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League rappresenta un vero e proprio fallimento. Dalla panchina all’asset dirigenziale, a Parigi c’è aria di rivoluzione. Uno dei primi ad abbandonare la nave potrebbe essere proprio Icardi. L’attaccante argentino è solo una risorsa di ripiego, utilizzata pochissimo in stagione da Pochettino.

Tant’è che, stando a quanto si apprende da ‘El National’, il patron Al-Khelaifi starebbe valutando perfino una separazione a costo zero, nonostante il contratto in scadenza giugno 2024. Se questo scenario dovesse realmente prendere corpo, Juventus e soprattutto Milan probabilmente non ci penserebbero due volte a fiondarsi sull’ex Inter. Il tecnico Stefano Pioli, come riferisce ‘fichajes.net’, avrebbe in mente di unire il classe ’93 con Ibrahimovic e Leao in attacco, per fare in modo di restare al vertice in Serie A. Insomma il ritorno in Italia di Icardi non è fantascienza e la pista va tenuta d’occhio.