Calciomercato, cambia destinazione | Juventus e Inter a mani vuote

Juventus e Inter sono rivali storiche sul campo ma spesso hanno anche in comune il destino in sede di calciomercato. In questo caso il rischio viene dalla Spagna

Dal campo al calciomercato, la storica rivalità tra Juventus e Inter non conosce confini o barriere, e la si vive su ogni terreno di gioco. In campionato i bianconeri sono all’inseguimento di gran carriera, provano a consolidare una posizione Champions, e magari anche ad insidiare le tre di testa. Dal canto suo la squadra di Inzaghi invece è dall’inizio della stagione intenzionata a replicare il successo in Serie A dello scorso anno, ed ora si ritrova impelagata in una complessa lotta scudetto con Milan e Napoli.

Dal punto di vista del calciomercato sia bianconeri che nerazzurri sono a caccia delle migliori occasioni tra Italia ed Europa, con un occhio anche al mercato dei futuri parametri zero. Particolare riferimento anche alle rispettive difese, con Allegri che ha bisogno di ringiovanire il reparto, e Inzaghi che potrebbe necessitare di alternative al terzetto titolare senza contare anche il futuro da scrivere di de Vrij. Sia Inter che Juventus, ma anche il Napoli, tra i tanti profili accostati in queste settimane, potrebbero monitorare la situazione di Jason Denayer, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con il Lione.

Calciomercato Juventus e Inter, Denayer nel mirino del Siviglia

Denayer all’OL ha trovato la sua dimensione definitiva, innalzando l’asticella del rendimento e divenendo un calciatore molto importante anche per la sua nazionale. Ciononostante il rinnovo non dovrebbe arrivare e a costo zero, a quasi 27 anni risulta una ghiotta occasione per molte compagini, italiane comprese che potrebbero tenere d’occhio il suo futuro.

Una situazione quella di Denayer che non lascia dunque insensibili i top club, e a tal proposito secondo quanto sottolineato da ‘le10sport.com’, un club spagnolo avrebbe fatto il suo ingresso nella corsa al difensore belga. Si tratta del Siviglia, attualmente seconda in classifica in Liga e desideroso di potenziare la squadra in vista della prossima annata. La partenza di Koundè incoraggia infatti la dirigenza andalusa a cercare un profilo già pronto e di esperienza per la retroguardia. In questo quadro la traccia Denayer è attiva, con buona pace delle italiane.