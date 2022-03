Nel post partita di Udinese-Roma è intervenuto anche Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, che ha commentato l’episodio del rigore

Udinese furiosa per il calcio di rigore assegnato alla Roma nei minuti finali della sfida della Dacia Arena. A farsi portavoce dei dubbi relativi all’assegnazione del penalty ai giallorossi è stato Pierpaolo Marino, che a ‘Dazn’ ha tuonato: “C’è molto da dire. Io ho visto le immagini ma vorrei capire. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Al di la di tutto, Marelli è un opinionista, non è più un arbitro o un Var. Dice la sua opinione ogni settimana, come a Milano su un fallo di mano di Udogie che non c’era, ed anche oggi. Ho analizzato ogni immagine possibile, anche quelle della nostra sala video e non riesco a vedere questo fallo di mano. Ci sarebbe da ridire anche da dove viene battuta la punizione precedente che era 15 metri più indietro. Andava fatta arretrare. Non riesco a vedere un’immagine chiara che mi rassicuri sul fatto che la mia squadra non abbia subito un torto. Moralmente ci sentiamo vincitori. Ripeto, Marelli lo rispetto come professionista, ma non è un organo tecnico dell’Aia che decide se ha fatto bene o male. Spesso le sue opinioni sono in contrasto”.

Ancora sulla questione arbitrale: “Se il Var non vede niente cosa può fare? Con Di Bello venivamo da nove sconfitte consecutive, siamo sfortunati con lui. Neppure il peggiore degli allenatori ti fa fare nove sconfitte di fila. Vorrei sottolineare che Marelli è un opinionista. Lo avete ingaggiato come consulente ed opinionista. Per me il suo giudizio lascia il tempo che trova. Sarebbe più giusto fare giudizi più equilibrati. Posso dire a Marelli che la vedo diversamente da lui”.