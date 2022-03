Torino furioso, niente rigore | “Inaccettabile. Ecco cosa ha detto l’arbitro”

Le parole del Ds del Torino, Davide Vagnati, dopo il pareggio della sua squadra contro l’Inter

Al termine di Torino-Inter ha parlato Il Direttore Sportivo, Davide Vagnati. Il Ds dei granata si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il grave errore arbitrale, che ha condizionato il match.

Vagnati si è così espresso in merito al penalty non fischiato nonostante il fallo di Ranocchia su Belotti: “E’ la prima volta che ci presentiamo come società nel post gara – esordisce -. Innanzitutto voglio dire che abbiamo rispetto di chi prende le decisioni. E’ un dato oggettivo quello che successo stasera, non dare un rigore del genere… ci sono due errori: non dare il rigore in diretta e poi non essere richiamato al VAR, perché c’è sempre il rigore. Sono due errori clamorosi. Non mi capacito, sono andato dall’arbitro e gli ho detto che era rigore tutta la vita e mi ha detto che “se non mi richiamano nemmeno al VAR, evidentemente, ho fatto la scelta giusta”… per quello che dico che l’arbitro deve fischiare subito, senza affidarsi al VAR. Non si può non fischiare questo rigore e non può non essere chiamato al VAR. E’ inaccettabile, è una partita che avevamo vinto”.