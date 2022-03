Torino-Inter, Vagnati: “Bremer in nerazzurro? Ecco la situazione”

Pochi minuti prima di Torino-Inter, le parole ai microfoni di DAZN del ds granata Vagnati sul futuro di Bremer, nel mirino dei milanesi

Inter attesa alla prova del Torino, per rispondere al tentativo di fuga del Milan. Gara non facile per i nerazzurri in casa dei granata, vogliosi di far bene. Un match in cui ci sono anche interessanti risvolti di mercato.

I nerazzurri hanno infatti nel mirino Gleison Bremer, forte difensore brasiliano, che è attenzionato anche da altre squadre. Davide Vagnati, ds del Torino, pochi minuti prima del match a DAZN ha spiegato: “Bremer-Inter? Al momento non c’è nulla di concreto. Mancano ancora tante partite, il focus è sulla stagione in corso. Se è un giocatore che può fare al caso dell’Inter? Non entro in queste valutazioni, loro hanno una dirigenza che penserà agli acquisti più opportuni, di sicuro penso che possa valere un top club sia in Italia che all’estero”.