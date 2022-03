Clamoroso in Torino-Inter, sono furiosi: “Impossibile non darlo!”

Proteste nel corso del primo tempo per un rigore non concesso in Torino-Inter. Ecco cosa è successo

Il Torino è passato in vantaggio, contro l‘Inter, grazie ad un gol di Bremer. Il primo tempo però avrebbe potuto vedere un risultato più netto per i granata,che hanno reclamato tanto per un contatto in area nerazzurra tra Belotti e Ranocchia.

La squadra di Juric avrebbe voluto un calcio di rigore, che invece, il fischietto Guida non ha concesso.

Negli studi di DAZN, Marelli non ha alcun dubbio: “E’ chiaramente calcio di rigore. Ranocchia è in netto ritardo e scalcia Belotti. E’ un rigore netto. Il pallone lo tocca dopo aver commesso un fallo molto evidente”

Tante proteste in campo ma anche fuori. Sui social i tifosi, non solo del Torino, si sono letteralmente scatenati:

Se non danneggiano direttamente noi, avvantaggia o le concorrenti.

Tanto il risultato è sempre lo stesso — Quelli che..il Milan (@hiphiphurra_30) March 13, 2022

Impossibile non dare un rigore così se non per chiara e lucida scelta — Mr Emanuele Bottoni (@EmanueleBottoni) March 13, 2022

Fosse successo a noi, mi sarei vergognato! Non c'e' un solo motivo per non assegnare un rigore del genere. La conduzione è tra l'altro a senso unico, ma negare quanto accaduto in area di rigore lascia semplicemente senza parole. — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) March 13, 2022

Non si può non dare un rigore del genere. Non si può. Non è ammissibile a questi livelli e con i VAR. #TorinoInter — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) March 13, 2022

Boh… Non capisco per qualche parametro questo non sia rigore#TorinoInter pic.twitter.com/oNivRxI7fo — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 13, 2022

Questo era rigore nettissimo Mi sto vergognando #TorinoInter — Max Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) March 13, 2022