Torino-Inter, Juric non ci sta: “Rigore non dato è inspiegabile”

Al termine di Torino-Inter, il tecnico granata Juric non nasconde la sua rabbia per il rigore non concesso ai suoi

Un’altra prestazione di livello, per il Torino, ma la vittoria continua a mancare da sette partite. 1-1 amaro con l’Inter, con il pari subito nel recupero e soprattutto l’episodio del rigore non concesso a Belotti nel primo tempo destinato a far discutere a lungo.

Ivan Juric, allenatore dei granata, a DAZN mastica amaro: “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa, siamo calati – ha dichiarato – In tanti avevano avuto l’influenza, ci siamo ripresi ma non siamo riusciti a chiuderla. Alla fine abbiamo subito il pareggio, è stato un peccato. Pobega? Non è nella sua posizione ideale, ma si sta impegnando e sta legando bene il gioco. L’arrabbiatura sul gol subito? In quella situazione, abbiamo sbagliato sia a ripartire subito e poi a gestire la palla diversamente. E’ stato un errore che abbiamo pagato molto caro. Sbagliamo ancora tanti passaggi e tante piccole cose su cui stiamo lavorando, ci sono stati passi in avanti ma dobbiamo crescere. Abbiamo fatto tante belle partite ma mi rimane una sensazione di spreco per troppi punti regalati negli ultimi minuti, abbiamo fatto un po’ troppi regali. Dovremmo essere più furbi, è un peccato, avremmo potuto essere molto più vicini alle grandi. Il rigore su Belotti? E’ l’ennesimo episodio contrario, questo rispetto ad altri è se possibile ancora più inspiegabile. Era rigore netto, non si capisce perché non sia stato fischiato. Proveranno a dare una spiegazione, ma sarà inutile”.

In conferenza, l’allenatore croato ha poi aggiunto: “Non ho spiegazioni, nessuno ce l’ha su quel rigore. La partita è stata impostata molto bene, abbiamo creato tanto. Se fossimo andati sul 2-0 con quel rigore sarebbe stato diverso. Il secondo tempo abbiamo creato nuove occasioni, ma dovevamo gestirla meglio in alcuni momenti”.