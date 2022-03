Torino-Inter, Inzaghi: “Perso forza, energia e uomini. Rigore? L’arbitro è lì”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine di Torino-Inter, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

L’Inter non va oltre il pareggio contro il Torino. Un pareggio acciuffato in pieno recupero, con un gol di Sanchez. Il Milan adesso è a +4 in classifica: “Nel primo tempo, come aggressività meglio il Toro, anche se hanno segnato da corner e Berisha è stato strepitoso in un paio di circostanze. Primi 25 minuti della ripresa, poi, meglio noi. Col pari ad inizio ripresa, si poteva anche vincere. Non sono contento dell’approccio, per vincere lo scudetto devi approcciare diversamente le partite”.

Inter stanca – “Abbiamo perso forza e energia – ammette il tecnico ai microfoni di DAZN – Abbiamo giocato tantissimo ma non deve essere un alibi. Abbiamo 10 finali adesso e dobbiamo cercare di recuperare anche i calciatori, persi in un momento cruciale. Adesso recuperiamo le energie e qualche risultato”.

Impossibile non parlare del calcio di rigore non dato al Torino – “Non l’ho ancora visto – prosegue Inzaghi – Ora lo sto vedendo… c’è il piede, poi la palla, c’è l’arbitro lì, quindi la valutazione la deve fare lui. Non mi va di discutere visto che ho già pagato, le fate voi le valutazioni che siete più bravi di me”.

Torino-Inter, Inzaghi in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato anche della corsa Scudetto – “Non sono contento del pareggio, volevo vincere nonostante sapevamo fosse difficile. Nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio prima e a quel punto avremmo potuto anche vincerla. I gol? Berisha ha fatto due parole incredibili nel primo tempo, si è superato anche su Dimarco. Ci prendiamo il pari in extremis. Abbiamo rallentato, dobbiamo fare di più perché le altre stanno andando forte”

Sanchez – “Deve continuare così, sta facendo molto bene e anche fino all’espulsione ad Anfield stava facendo bene. E’ entrato con lo spirito giusto stasera. Problema psicologico nell’approccio? La stanchezza fisica e mentale ci può anche essere dopo una partita impegnativa come quella di martedì”