Torino-Inter, la pazienza per Inzaghi è finita: “E’ un mediocre”

Torino-Inter scatena la furia dell’ambiente nerazzurro, prestazione sottotono dei campioni d’Italia: Inzaghi nel mirino e non solo

La vittoria con la Salernitana e la grande prova con il Liverpool sembravano aver risollevato l’Inter dopo un periodo difficile. I nerazzurri però, contro il Torino, sono andati nuovamente incontro a una partita negativa.

Prestazione e risultato fortemente deludenti per i nerazzurri, che vedono il Milan allungare in vetta e a questo punto devono rincorrere. Il calo dell’ultimo periodo, in generale, è vistoso, e le critiche iniziano ad arrivare per tutti. Giocatori ma anche allenatore, con Simone Inzaghi che appare non avere il polso della situazione e una gestione non ottimale.

Inter, Inzaghi nella bufera ma ce n’è anche per Lautaro: “Indecente”

Sono in molti a lamentarsi dell’allenatore, che avrebbe gestito male la partita con i granata, nonostante il pari nel finale di Sanchez. Un tecnico definito da più di qualcuno come ‘mediocre’ e ‘senza mentalità’. E c’è chi teme che le possibilità di scudetto rischino di sfumare a questo punto. Ma ce n’è anche per Lautaro Martinez, uno dei peggiori in assoluto. La prova dell’argentino per qualcuno è ‘indecente’, ci si interroga sulla sua effettiva utilità. Ecco i tweet più velenosi sia sull’allenatore che sull’attaccante:

Che squadra di idioti. Inzaghi male stasera, malissimo. Non basta giocare bene, certe partite vanno vinte. E dopo Liverpool, in cui ha pensato a stasera, ancora peggio. Mediocrità. — Fabio Galbusera (@GalbuseraFabio) March 13, 2022

#Inzaghi è un buon allenatore a cui manca la mentalità vincente. L ‘hanno scorso entravano in campo con un cattiveria asfissiante…quest’anno giochiamo con una sufficienza agonistica scandalosa. — Educazione marmottiana (@marmodimarmotta) March 13, 2022

Abbiamo buttato via uno scudetto che potevamo vincere a mani basse, grazie ad #Inzaghi — Michele (@MicheleStiglia1) March 13, 2022

Lautaro a corrente alternata, ora risegnerà farà 6 mesi — MAXHADOKEN2000 (@MAXHADOKEN2000) March 13, 2022

Quindi per qualcuno

Lautaro

è sempre meglio di Dybala?#TorinoInter — stefano maffei (@stefanomaffei63) March 13, 2022