Torino-Inter, bocciatura definitiva: “Solo prestazioni vergognose”

Torino-Inter, serata complicata per i nerazzurri in grande difficoltà: uno su tutti sulla graticola per la sua prestazione

L’Inter sta vivendo una gara con tante complicazioni in casa del Torino, prova gagliarda come prevedibile della squadra di Juric che sta mettendo alle corde la capolista.

Toro in vantaggio con una rete di Bremer in avvio di gara e con altre occasioni per far male alla retroguardia nerazzurra, la squadra di Simone Inzaghi ha tentato una reazione ma ha subito per larga parte della prima frazione il ritmo infernale imposto dai padroni di casa. Diversi giocatori sottotono, ma uno su tutti attira gli strali e le critiche in maniera praticamente universale.

Torino-Inter, la furia su Handanovic: “Da brividi, rinnovategli il contratto mi raccomando”

E’ Samir Handanovic a essere pesantemente bersagliato sui social. Su Twitter, il portiere sloveno riceve critiche per aver concesso il calcio d’angolo da cui è nato il gol in maniera ingenua e anche per non essere uscito sul tiro dalla bandierina rimanendo impietrito sulla successiva mischia. “Sono tre anni che fornisce prestazioni vergognose”, si legge. “Una prestazione da brividi”, viene rincarata la dose. E altri chiedono la sua epurazione una volta per tutte: “Rinnovategli il contratto, mi raccomando”. Ecco i tweet più caustici:

Ragazzi ma lamentarsi di cosa? Sono 3 anni che in porta c’è uno che offre indisturbato prestazioni vergognose…quindi non polemizzate contro di lui ma contro di da 3anni ne prova alternative che sono in panca ne ha fatto mercato in quel ruolo! #Handanovic — Gianluca Fracasso (@boysarco) March 13, 2022

#handanovic eterna bella statuina. Fermo sulla linea di porta sul gol da calcio d’angolo #TorinoInter — Roberto Cicala (@cicalaroberto) March 13, 2022

Ma #Handanovic lo sa che il pallone spiovente lo può anche bloccare?

Mannaggia tutto! #TorinoInter — Raffaele Bottone (@ilSolitoMute) March 13, 2022