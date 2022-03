Serie A, la Roma pareggia al fotofinish | Solo 0-0 per l’Atalanta

Roma e Atalanta vanno in scena nel tardo pomeriggio di Serie A. Le due squadre non hanno vita facile: 1-1 per i giallorossi, 0-0 per Gasperini

Un the, e due gol (e del the non siamo neanche così sicuri) hanno animato il tardo pomeriggio ‘made in Serie A’. Nahuel Molina, l’ha segnato, Lorenzo Pellegrini ha risposto. Ridimensionando in parte le ambizioni Champions League della Roma e di José Mourinho e continuando, con questo pareggio pareggio contro l’Udinese, la striscia di sette risultati consecutivi della squadra giallorossa.

Il primo gol è arrivato nel primo quarto d’ora dal limite dell’area che può far dormire sonni tranquilli a Luca Cioffi e ai friulani rispetto alla zona retrocessione. Anche dopo il pareggio di Pellegrini che alimenta la fioca luce che porta alla Champions. Mister X, alias Aleksander Blessin, invece ha colpito anche a Bergamo. Il Genoa porta a casa il quinto 0-0 da quando sulla panchina rossoblu siede il tedesco, e il settimo pareggio di fila. Che magari non basterà per garantire ai liguri la salvezza, ma che inguaia Gian Piero Gasperini a una stagione fuori dalle prime quattro. L’Atalanta, che aveva convinto contro il Bayern Leverkusen in Europa League, non si rialza in campionato dopo la sconfitta dell’Olimpico e, anche se con una partita ancora da recuperare, non riesce a ridurre il distacco con la Juventus di Massimiliano Allegri, salda al quarto posto. E la Lazio deve ancora giocare, contro il Venezia, a Roma. Attenzione al sorpasso.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter** 58, Juventus 56, Atalanta* 48, Roma 48, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

* una partita in meno ** due partite in meno