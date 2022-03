Serie A, Torino-Inter 1-1: Sanchez riprende Bremer. Milan a +4

In serata si è giocato Torino-Inter, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco com è andata tra Juric e Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi si ferma a Torino ma riesce ad acciuffare il pareggio nel finale, in pieno recupero, con Sanchez.

A sbloccare il match è Bremer, prossimo protagonista del calciomercato, che sfrutta una sponda di Pobega, per portare avanti la sua squadra, al dodicesimo minuto di gioco.

I granata si rendono protagonisti di una grande prova, ad alta intensità, sfiorando più volte il raddoppia. Simone Inzaghi, però, le prova davvero tutte per riprendere la partita, mandando tutti i suoi attaccanti in campo, da Sanchez a Correa.

Nel primo tempo ci pensa un attento Berisha a negare la gioia del gol all’Inter. Nel secondo i nerazzurri sono spesso imprecisi, come nel finale con Dzeko, che da due passi colpisce di testa mandando alto.

In pieno recupero, come detto, però, è arrivato il gol del cileno, bravo a sfruttare una sponda proprio del bosniaco. L’Inter, con una gara da recuperare, sale 59, a ben 4 dalla vetta, occupata dal Milan. Il Torino invece va a 35.

Il Torino nel corso del primo tempo ha reclamato per un calcio di rigore, per un fallo di Ranocchia ai danni di Belotti, che appare evidente ma non per l’arbitro, che ha lasciato correre. Un episodio che chiaramente farà tanto discutere.

Torino-Inter 1-1: 12′ Bremer (To), 93′ Sanchez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Atalanta* 48, Roma 48, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

* una partita in meno ** due partite in meno