Al Franchi, per Fiorentina-Bologna, presente anche il Manchester United per osservare due talenti, uno per parte

Spettatori speciali, al Franchi, per il match tra Fiorentina e Bologna, vinto dai viola 1-0 grazie a una rete di Lucas Torreira. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nella tribuna dell’impianto fiorentino erano presenti diversi osservatori del Manchester United. Diversi gli obiettivi di mercato dei Red Devils in campo.

In prima fila c’è il difensore Nikola Milenkovic, seguito ormai da diversi mesi. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e, per lui, si era parlato di una clausola rescissoria da 15 milioni poi smentita dalla Fiorentina. Lo United continua a valutarlo, ma gli occhi del club d’Oltremanica sono finiti anche su Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese esploso coi rossoblù è sui taccuini di Rangnick già dai tempi del Lipsia.