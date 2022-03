Fiorentina-Bologna, Mihajlovic furioso: “Non so come sarebbe finita in 11”

Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta del suo Bologna contro la Fiorentina e l’espulsione di Bonifazi che ha cambiato la partita

È stata una bella partita il derby dell’Appennino, con tante occasioni sia da una parte che dall’altra: l’episodio chiave che ha cambiato il match, però, è stata l’espulsione di Kevin Bonifazi.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta del Bologna e l’espulsione del difensore che ha lasciato la sua compagine in dieci uomini contro la Fiorentina. “Ci siamo fatti male da soli, perché abbiamo preso due pali e non abbiamo sfruttato le occasioni. Siamo tanto sfortunati perché abbiamo preso 17 pali quest’anno, poi ci siamo fatti espellere. Abbiamo fato tutto noi, non so come sarebbe finita 11 contro 11. Quando tu fai questi errori, perdi anche quando giochi contro squadre del tuo livello o anche meno forti. Oggi sulla carta partivano davanti loro, ma in campo non si è visto”

Il tecnico degli emiliani ha comunque trovato dei lati positivi nella prestazione dei suoi. “L’unica cosa che non mi è piaciuta è la gestione tecnica, perché siamo stati troppo frenetici e avremmo potuto gestire meglio le situazioni, troppo ansiosi. La prestazione c’è stata, poi naturalmente diventa tutto più difficile quando giochi in dieci. Tre mesi fa questa partita l’avremmo persa 3/4 a zero. Dobbiamo guardare il lato positivo, siamo sulla strada giusta dai”

Una soddisfazione a metà, per Sinisa Mihajlovic. “A sprazzi sono soddisfatto. Si vede la crescita di una squadra che vuole diventare grande, noi nel primo tempo avremmo potuto gestire meglio delle situazioni. La mia squadra è tecnica e sa giocare a calcio. Io li vedo tutti i giorni in allenamento e so che possono fare”.