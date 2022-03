Fiorentina-Bologna, duro colpo ed infortunio | A rischio la sfida con l’Inter

Nel corso di Fiorentina-Bologna è arrivato un infortunio per i padroni di casa, con Italiano costretto al cambio: a rischio per l’Inter

Partita dura tra toscani ed emiliani nel derby dell’Appennino, con tanti contrasti e un cartellino rosso: infortunio per uno dei titolari di Vincenzo Italiano.

Al 64′ della sfida tra Fiorentina e Bologna, infatti, Giacomo Bonaventura è stato costretto a lasciare il campo per infortunio: al suo posto è dovuto entrare Alfred Duncan. L’ex Milan ha bordo campo ha detto al proprio allenatore di aver subito un duro colpo al ginocchio e di non riuscire a restare in campo. Un po’ di preoccupazione per i viola, che nella prossima di campionato sono attesi dalla super sfida con l’Inter di Simone Inzaghi.