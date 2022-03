Caressa a gamba tesa contro arbitri e VAR: “Idea di casta inaccettabile”

Dopo l’episodio del rigore non concesso al Torino contro l’Inter, duro attacco di Fabio Caressa a Sky Sport contro la classe arbitrale

Domenica calcistica destinata a far discutere, per il rigore non concesso al Torino per fallo di Ranocchia su Belotti. Un contatto apparso evidente già in diretta e ancor più al replay, ma l’arbitro Guida ha graziato l’Inter e il VAR non ha ravvisato gli estremi per intervenire.

Una topica arbitrale tra le più gravi viste in Serie A in questa stagione e nei commenti del postpartita le critiche all’operato di Guida e dei suoi collaboratori sono pressoché unanimi. A Sky Sport, durante il Club, Fabio Caressa non utilizza mezzi termini e va all’attacco: “Se il Var devono usarlo in questo modo, lasciassero perdere e lo tenessero lì soltanto per i casi di fuorigioco. Questa tendenza a non utilizzare l’on field review e a lasciare intatta la decisione dell’arbitro è sbagliata, antistorica e, soprattutto, dà un’idea di casta che non può essere accettabile, perché la sensazione che hanno dato quest’anno è che si proteggono un pochino. Il VAR non interviene per proteggere l’arbitro. A prescindere da questo caso qui che è clamoroso. Si attaccano a questo protocollo da legulei e non leggono nemmeno le azioni dal punto di vista calcistico, nel caso di Belotti e Ranocchia la dinamica non lascia assolutamente dubbi”.