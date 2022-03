Calciomercato, sacrificio Milan per il doppio colpo | Che sfida all’Inter

Il Milan non si ferma in Serie A come sul calciomercato, alla ricerca del nome giusto per il suo attacco. I rossoneri fanno partire la sfida all’Inter

Il calciomercato è così, lo sappiamo, fatto di addii dolorosi, di sacrifici e poi di grandi colpi. Se i fondi non sono illimitati, e non lo sono, deve funzionare e da anni ormai tutti i tifosi se ne sono fatti una ragione.

In casa Milan, a fine anno, gli osservati speciali potrebbero essere in tanti. Uno di questi è sicuramente quel Rafael Leao che piace un po’ a tutti, dopo una stagione che lo sta consacrando come uno dei migliori esterni offensivi su piazza. Il portoghese punta, attacca, salta puntualmente l’uomo e sta anche diventando un pizzico più decisivo negli ultimi metri e in zona gol. Diverse squadre, a partire dall’Atletico Madrid di Diego Simeone, sono pronte ad affondare il colpo, ma il Milan lo lascerà partire solo per un’offerta veramente indecente. Per come stanno adesso le cose, servirà una cifra sui 60-70 milioni per convincere il Diavolo che solo in quel caso si priverebbe del suo grande talento. E reinvestirebbe comunque quella cifra.

Calciomercato Milan, doppio colpo se va via Leao

Se proprio sacrificio dovrà essere, e al momento così non pare, il Milan dovrà porre rimedio con due colpi di assoluti rilievo. Oltre all’esterno d’attacco che sostituirebbe il portoghese, Paolo Maldini potrebbe puntare su una prima punta giovane e di livello che possa maturare di fianco a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Un profilo che corrisponde perfettamente a Gianluca Scamacca. La punta del Sassuolo piace (e molto) all’Inter che è molto più avanti e da mesi in pressing sul calciatore. Il Milan potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri e tentare il grande colpo. Un ragionamento prematuro. Per ora Leao resta dov’è e l’Inter, almeno sul calciomercato, è saldamente in pole per la punta ora al Sassuolo.