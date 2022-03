Milan stregato, sorpasso all’Inter e nuovo colpo a centrocampo

Protagonista a San Siro. Il giocatore dell’Empoli ha colpito per la sua grande personalità: il Milan pronto a soffiarlo all’Inter. Il futuro appare davvero già scritto

Non c’è due senza tre. Il Milan potrebbe presto tornare a pescare dall’Empoli. I rossoneri in passato hanno acquistato due centrocampisti dai toscani, che oggi sono due pedine fondamentali per Stefano Pioli.

Ismael Bennacer è un titolarissimo dei rossoneri. L’algerino – come vi abbiamo raccontato – è pronto a prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2026, diventando ancor di più un perno del Milan del presente del futuro. E’ reduce da ottime partite e con Kessie verso l’addio sarà maggiormente protagonista.

Ex Empoli è anche Rade Krunic. Il bosniaco non è un titolare ma con Pioli sta giocando tantissimo: è l’uomo per ogni evenienza. Il tecnico lo ha schierato sulla trequarti ma anche come mediano, fornendo sempre un buon rendimento. Anche per lui è pronto il rinnovo.

Calciomercato Milan, occhi in casa Empoli per un nuovo colpo

Come dicevamo, dall’Empoli può arrivare un altro centrocampista. In stagione nella squadra di Andreazzoli si stanno mettendo in mostra tanti calciatori: Zurkowski, Henderson e soprattutto Bajrami. Ieri i tre avevano la lente di ingrandimento puntata addosso da diversi osservatori.

Contro il Milan, però, il calciatore che più ha impressionato il Milan, e non solo, è Kristjan Asllani. Nei corridoi di San Siro, per, si parlava solo di lui. Il centrocampista albanese ha agito in posizione di playmaker. Ha mostrato a tutti la sua grande personalità nonostante la giovanissima età. E’ un classe 2002 e l’Empoli ha deciso di fidarsi totalmente di lui, affidandogli un ruolo delicato come quello di regista basso, lasciando partire Ricci. Ora è lui il titolare (dal 6 febbraio è sempre partito dal primo minuto)

Ieri ha sbagliato pochissimo. Nel club toscano non hanno alcun dubbio: il futuro è tutto di Asllani. Anche i rossoneri se ne sono accorti ma la concorrenza non manca. Sul calciatore infatti si registra l’interesse da parte dell’Inter, che cerca forze fresche per la regia. L’albanese può essere il profilo giusto da fa crescere insieme a Marcelo Brozovic.