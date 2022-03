In lotta sul campo per il vertice della classifica, Juventus e Milan si sfidano anche in sede di calciomercato, in diversi ruoli

Difesa, centrocampo e attacco. Nonostante le grandi spese fatte lo scorso gennaio, la Juventus sta già pianificando la prossima stagione, mettendo nel mirino diversi obiettivi in ogni settore del campo. Tra le priorità ci sono sicuramente un vice Vlahovic e un centrale che sia in grado di ringiovanire la difesa bianconera, ma il reperimento di un regista di centrocampo resta un pensiero fisso da diverse sessioni di mercato.

Tra nomi di fama e potenziali scommesse, la dirigenza juventina ha già messo nel mirino diversi obiettivi, alcuni dei quali sono condivisi con altre big italiane ed europee. Con il Milan in particolare, con il nome di Renato Sanches che è l’esempio più lampante di questa potenziale collisione sull’asse Milano-Torino. Ma non l’unico. Nei giorni scorsi si è parlato di un ritorno di fiamma delle due squadre italiane per Danilo. Il centrocampista del Palmeiras sin dallo scorso anno viene monitorato da Juve e Milan, ma il suo profilo all’epoca fu segnalato anche alla dirigenza della Roma.

Calciomercato Juventus e Milan, le ultime su Danilo: dalla concorrenza al prezzo

Per le squadra di Serie A, tuttavia, la strada si preannuncia in salita. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, forte di una situazione finanziaria invidiabile, la società brasiliana non ha intenzione di scendere sotto i 15-16 milioni di euro per lasciar partire il ventenne si Salvador. Una cifra importante che potrebbe non spaventare la concorrenza. Le informazioni in nostro possesso ad oggi non confermano trattative concrete con l’Italia, mentre ci sono da registrare dei passi concreti dall’Inghilterra e dal Portogallo. Estimatori di vecchia data, Benfica e Arsenal sono ancora vigili sulla situazione di Danilo.

Il mediano mancino non è l’unico obiettivo sensibile di Rui Costa nel Palmeiras. A caccia di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, l’ex fantasista di Fiorentina e Milan ha messo nel mirino il connazionale Abel Ferreira. Dopo due Copa Libertadores vinte e con un contratto in scadenza a dicembre 2022, l’ex Braga potrebbe tornare in Europa tramite il pagamento della clausola rescissoria.