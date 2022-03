Calciomercato, Sarri li vuole entrambi: bye bye Juve

La Juventus potrebbe veder sfumare due occasioni importanti per rinforzarsi, entrambi per mano di un ex, tra l’altro poco gradito

La Juventus continua a scalare la classifica, ad accorciarla e insidiare le primissime posizioni cercando di mettere al riparo il quarto posto che vale la Champions League. Intanto il Napoli, ma anche Inter e Milan sanno che non possono perdere troppi punti per non ritrovarsi anche i bianconeri in lotta per lo scudetto. Anche se Allegri continua a smentire.

Di fatto i bianconeri hanno inaugurato e dato un’ulteriore impronta al calciomercato e al percorso che vuole intraprendere la Juventus. Giovani forti, di valore, non ancora di livello internazionale magari, ma comunque già costosi e affermati. Ciò non toglie ovviamente il fatto che la dirigenza possa guardare potenziali occasioni per completare la rosa, magari a costo zero o quasi, con ingaggio anche relativamente basso. In difesa i bianconeri avrebbero bisogno di un bel restyling, sia al centro che sugli esterni dal momento che di garanzie non ce ne sono molte al momento. Soprattutto a sinistra dove Alex Sandro e Pellegrini non si sono dimostrati affidabili e per competere ad altissimi livelli serve altro.

Calciomercato Juventus, occasioni Romagnoli-Emerson ma Sarri è pronto a strapparglieli

Ma due delle potenziali occasioni low cost per la difesa rischiano di svanire presto per mano di un ex – neanche troppo gradito – come Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio sta spingendo per avere Emerson Palmieri, allenato già ai tempi del Chelsea e nome chiesto anche al suo arrivo in bianconero. Ma l’italobrasiliano non è per certi versi mai uscito dai radar della Juventus ed è tornato in orbita anche negli ultimi giorni. Come riporta ‘Il Messaggero’, però, i biancocelesti sono in emergenza sulla fascia sinistra. Radu ha 35 anni ed è spessissimo ai box (anche in questo momento si è fermato ancora), Hysaj resta comunque adattato ma non ci sono alternativa. Per questo Sarri invoca Emerson, per rinforzare la corsia mancina e non avere più problemi in quel ruolo dalla prossima stagione.

Ma la Lazio è su un altro nome da tempo accostato alla Juventus. Si tratta di Alessio Romagnoli, difensore classe ’95 e capitano del Milan che però ha il contratto in scadenza a giugno e – allo stato attuale – destinato a non rinnovare. E quindi andare via a parametro zero, con Lotito che pare decisamente in vantaggio, le parti stanno trattando sull’ingaggio e le volontà sembrano combaciare. Anche perché per Romagnoli c’è anche la componente affettiva, lui che è partito dalle giovanili della Lazio ed è tifosissimo biancoceleste. Una situazione ancora aperta, la Juventus si è un po’ defilata in questi ultimi mesi ma – visto anche l’agente, Raiola – è una pista che non si sarebbe mai spenta del tutto. Ma Sarri li vuole entrambi.