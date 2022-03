Calciomercato Juventus, offerto Donnarumma | La risposta è già arrivata

La Juventus fa i conti con le voci di calciomercato su Donnarumma, offerto da Raiola in Spagna; la risposta è già arrivata

Momento difficile per Donnarumma al PSG. Molteplici sono state le critiche a lui rivolte dopo l’errore in Real Madrid-PSG, ma il portiere italiano ha ricevuto anche rinnovati attestati di stima. Per lui in Italia resta l’interesse di mercato della Juventus, che potrebbe approfittare dei malumori parigini per progettare l’affare in vista della prossima estate. Dalla Spagna arrivano inoltre ulteriori retroscena.

Considerando che il futuro di Donnarumma, almeno ad oggi, pare oscuro, come riporta ‘elnacional.cat’, Mino Raiola avrebbe deciso di riproporlo a Joan Laporta. Il presidente del Barcellona avrebbe però rifiutato l’offerta. L’obiettivo primario dei catalani sembra infatti l’acquisto di Haaland, aggiungere anche quello dell’italiano costringerebbe il club a un esborso economico troppo esoso. Raiola con il Barça negozia altresì il trasferimento di Noussair Mazraoui dell’Ajax. La differenza tra la trattativa con il marocchino e quella ipotetica con Donnarumma è che Mazraoui potrebbe raggiungere il Camp Nou a costo zero e Gigio no.

Calciomercato Juventus, le ultime su Donnarumma

Come già anticipato, su Donnarumma resta vigile lo sguardo della Juventus. Dopo averlo acquistato a parametro zero la scorsa estate, il PSG potrebbe cederlo a costi limitati rispetto al suo reale valore, soprattutto se le recenti polemiche dovessero proseguire fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi lo stesso Donnarumma ha smentito le voci su una presunta lite con Neymar. Ma che a Parigi le acque siano agitate è ormai chiaro.

In virtù del Decreto Crescita, inoltre, il portiere avrebbe diritto allo sconto del 50 per cento sulle tasse solo a partire dall’estate del 2023 inoltrata. Invece se il trasferimento fosse immediato il suo ingaggio al lordo costerebbe il doppio. Il Barcellona sembra quindi escludersi dalla corsa al giocatore, mentre la Juventus continua a osservare e riflettere.