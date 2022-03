Calciomercato, fuga dal PSG e scelta fatta | Se lo contendono Inter e Juve

L’eliminazione dalla Champions League del PSG potrebbe cambiare tante cose sul calciomercato. Occhio a un nome in particolare per Inter e Juventus

Il campo e il calciomercato spesso si intersecano e lo fanno in maniera imprevedibile. Non erano pochi a vedere il PSG dritto tra i primissimi posti in Champions League e, invece, la capolista di Francia ha detto addio alla competizione già agli ottavi di finale.

La delusione è cocente, anche a distanza di alcuni giorni, e non solo per Gianluigi Donnarumma e Lionel Messi, due tra quelli che hanno deluso maggiormente tra i transalpini. Facciamo un passo indietro, alla scorsa estate. La campagna acquisti portata a termine dal PSG è assolutamente faraonica, fin dalle prime battute. Tra i tanti acquisti roboanti, forse è passato in sordina quello di Georginio Wijnaldum, uno che al Liverpool aveva un ruolo da protagonista. In Francia, invece, non dà il meglio e ora forse è già il momento di cambiare aria, ma non solo per lui.

Calciomercato, Wijnaldum scelto per la Serie A: contesa tra Inter e Juve

Oggi vi abbiamo chiesto, attraverso il sondaggio quotidiano su Twitter, quale tra i calciatori del PSG, in uscita dal club francese, farebbe più comodo alle squadre di Serie A. A vincere è stato proprio Wijnaldum con il 39,1%, a seguire ecco Leandro Paredes con circa il 26%. Chiudono la graduatoria Mauro Icardi e Sergio Ramos. E se si pensa all’ex Liverpool, vincitore del sondaggio, non si può che pensare a Inter e Juventus. I nerazzurri, già nei mesi scorsi e prima della firma con il PSG, aveva pensato di ingaggiare il calciatore, senza fortuna. Ora potrebbe inserirsi anche la Vecchia Signora, a caccia di rinforzi proprio in quella zona di campo.