Calciomercato Inter, intreccio Haaland-Lukaku | Marotta decisivo

Ansia in casa Inter, c’è l’ombra del Barcellona sul campione belga; cessione in vista per la prossima estate

Non c’è solo l’Inter su Romelu Lukaku. Il roccioso attaccante belga sta vivendo una stagione deludente al Chelsea e, ora che si sono aggiunti i problemi economici del club a cmplicare il quadro, la cessione estiva sembra sempre più probabile. Marotta deve però fare i conti con il possibile inserimento del Barcellona.

Romelu Lukaku, riporta ‘Mundo Deportivo’, è uno dei nomi che il Barça avrebbe in lista nel caso in cui sia impossibile acquistare Erling Haaland, obiettivo principale per rinforzare l’attacco in estate. Il futuro molto incerto dei Blues potrebbe quindi velocizzare la sua partenza. Fonti vicine al giocatore, inoltre, avrebbero assicurato che per ora non si sarebbe verificato alcun movimento con altri club. Il bomber sarebbe in una fase di attesa poiché la situazione degli inglesi sembra molto confusa.

Calciomercato Inter, anche il Barcellona vuole Lukaku

Negli ultimi giorni si è parlato di contatti tra l’Inter e Lukaku, con la disponibilità del giocatore a rivedere l’ingaggio al ribasso. Scendendo dai circa 12 milioni e mezzo attuali ai 7 milioni e mezzo più bonus già percepiti nel biennio interista. La condizione economica sarebbe fondamentale per sostenere l’importante investimento senza poter beneficiare del decreto crescita. L’Inter, inoltre, valuterebbe soltanto un affare in prestito non potendo permettersi un riacquisto.

Come già accennato, oltre agli aspetti di natura economica, esistono anche motivazioni sportive che stanno spingendo Lukaku sempre più lontano dal Chelsea. Voluto fortemente dagli inglesi dopo le ottime stagioni in nerazzurro, quest’anno non rientra a pieno nel progetto tecnico di Tuchel, che spesso ha deciso di mandarlo in panchina. Ad oggi il suo bottino è di 11 gol e 2 assist in 31 presenze totali. Altre novità sul suo destino sono quindi attese nelle prossime settimane.