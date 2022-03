Inter, ritorno Lukaku | Si può fare in tre mosse, ma occhio al testa a testa

L’Inter culla il ritorno di Lukaku, il centravanti belga può lasciare il Chelsea: nuova avventura in nerazzurro a tre condizioni

Le vie del mercato sono infinite e ciò che sta accadendo in questi giorni a Londra, con i riflessi della guerra tra Russia e Ucraina che si abbattono sul Chelsea, potrebbe creare le migliori condizioni per un incredibile ritorno. Quello di Romelu Lukaku all’Inter.

Il centravanti belga, che oltretutto in questa stagione ai ‘Blues’ è apparso spesso un corpo estraneo, ripensa al suo passato e alla possibilità di una nuova avventura in Serie A. Una suggestione che ritorna d’attualità dopo le sue dichiarazioni dei mesi scorsi che tanto avevano fatto discutere e che può concretizzarsi con tre particolari condizioni.

Inter, Lukaku chiama i nerazzurri: le chiavi dell’operazione

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di contatti che ci sarebbero stati tra il giocatore e la società, con la disponibilità a rivedere l’ingaggio al ribasso. Scendendo dai circa 12 milioni e mezzo attuali ai 7 milioni e mezzo più bonus già percepiti nel biennio interista. Una condizione che sarebbe fondamentale per sostenere un investimento comunque importante e senza poter beneficiare, stavolta, del decreto crescita. Il tutto, deve passare però necessariamente dalla cessione del Chelsea, atto che nel medio periodo sarà obbligato per Abramovich viste le sanzioni cui è sottoposto nel Regno Unito, e dalla formula dell’operazione. L’Inter valuterebbe infatti soltanto un affare in prestito, non potendo permettersi un riacquisto. Situazione da monitorare nelle prossime settimane, ma l’Inter dovrà capire anche con quali squadre dovrà avere a che fare per accaparrarsi il giocatore. E il Tottenham di Antonio Conte sembra poterci fare più di un pensiero.