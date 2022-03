Infortunio al ginocchio: esce in lacrime e in barella | Salta il ritorno di coppa

Brutta tegola in vista del ritorno degli ottavi di finale: esce dal campo infortunato al ginocchio

Sono Juventus, Atalanta e Roma le uniche rappresentati del calcio italiano nelle coppe europee, distribuite perfettamente negli ottavi di finale delle tre competizioni continentali. Nella settimana che sta per cominciare tutte e tre si giocheranno l’accesso ai quarti di finale dopo una partita di andata positiva.

La Juve ha pareggiato in casa del Villarreal in Champions, ha una situazione di totale parità senza la regola del gol doppio in trasferta, ma senza dubbio giocare in casa mercoledì può dare la spinta necessaria per superare un ostacolo comunque ostico. La Roma ha vinto invece l’andata di Conference in Olanda sul campo del Vitesse, nonostante un primo tempo molto negativo ma con la zampata di Sergio Oliveira a salvare tutto e mettere in discesa il confronto in vista della gara di giovedì all’Olimpico. L’Atalanta invece è l’unica italiana che giocherà in trasferta, avendo però vinto l’andata col Bayer Leverkusen per 3-2 in Europa League. L’obiettivo in questo weekend di campionato è senza dubbio anche preservare i propri big, soprattutto per i bianconeri e per la Dea, così come vale lo stesso per gli avversari.

Bayer Leverkusen, ansia per Wirtz: brutto infortunio al ginocchio, salta l’Atalanta

La Juventus ha vinto ieri con la Sampdoria per 3-1, continuando la sua rimonta, oggi alle 18 giocheranno invece Atalanta-Genoa e Udinese-Roma. Tra le avversarie, il Villarreal ha giocato e vinto ieri 1-0 col Celta Vigo grazie a una rete di Parejo. Il Vitesse ha pareggiato oggi invece 0-0 in casa dell’Heracles Almelo, infine il Bayer Leverkusen terzo che ha fatto registrare un tonfo inaspettato in casa contro il Colonia. Ma il ko per 1-0 rischia di non essere l’unica pessima notizia per i tedeschi, che poco prima della mezzora di gioco hanno perso anche Florian Wirtz per infortunio.

Il talento del 2003, già vera e propria stellina del calcio teutonico: in un contrasto al limite dell’area il suo ginocchio – come racconta anche il Bayer Leverkusen – si è storto in maniera preoccupante. La reazione del trequartista da 10 gol in 31 partite quest’anno, a 18 anni, ha fatto subito presagire al peggio. Prima una brutta smorfia, poi il lungo trattamento medico sul terreno di gioco, poi l’uscita dal campo in barella e in lacrime. Una dinamica che fa purtroppo pensare a un infortunio molto serio. Ciò che sembra certo, comunque, è che Wirtz non ci sarà di sicuro per il match di giovedì con l’Atalanta, nella speranza comunque che non debba restare fuori troppo oltre.