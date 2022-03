CMIT TV | Milan-Empoli, post partita: SEGUI la DIRETTA!

Segui live sul nostro canale Twitch il post partita dell’anticipo di Serie A a San Siro tra il Milan di Pioli e l’Empoli di Andreazzoli

Sabato di Serie A con protagoniste, tra le altre, Juventus e Milan. Serata significativa in ottica scudetto con il match tra i rossoneri di Pioli e l’Empoli di Andreazzoli. Segui sulla nostra CMIT TV l’ampio post partita, in cui commenteremo l’esito della gara e non solo. Come di consueto, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it.

A condurre ci sarà Marco Giordano, insieme alla redazione di Calciomercato.it e numerosi ospiti.