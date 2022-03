Bufera in Premier League, UFFICIALE: squalificato Abramovich

Arrivano conseguenze importanti per ciò che concerne la posizione di Roman Abramovich e il Chelsea dopo le recenti sanzioni. Comunicato ufficiale della Premier League

Non arrivano buone notizie per Roman Abramovich, magnate russo da anni nel mondo del calcio al timone del Chelsea, che è riuscito anche a condurre per ben due volte alla vittoria della Champions League. Dopo essere stato sanzionato dal governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha preso la decisione di squalificare Abramovich dalla carica dello stesso club britannico. Nei giorni scorsi, il presidente dei ‘Blues’ aveva ceduto la gestione del club londinese alla Fondazione dedicata per il bene della società, ma la vicenda si è poi evoluta.

Il comunicato ufficiale è arrivato poco fa direttamente con una nota apparsa sul sito della Premier League, che specifica: “A seguito dell’imposizione di sanzioni da parte del governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea Football Club. La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini di una licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022″.

Abramovich aveva messo in vendita il Chelsea il 2 marzo, impegnandosi a cancellare il debito di 1,5 miliardi di sterline della società inglese, e a deviare tutti i proventi a una nuova fondazione a beneficio delle vittime della guerra in Ucraina. Un cambio della guardia storico per il 55enne russo dopo essere stato al timone dei Blues per la bellezza di 19 anni in cui ha rivoluzionato e scritto la storia del Chelsea. La situazione è quindi in divenire viste le ultime vicende sul caso.