Chelsea, UFFICIALE: sanzioni per Abramovich, terremoto sul mercato

Il Chelsea subisce gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, arrivano le sanzioni per il patron Abramovich: scossone sul mercato

La guerra tra Russia e Ucraina ancora una volta fa sentire i suoi effetti sul mondo del calcio e ad essere colpito in maniera importante è il Chelsea campione d’Europa.

Nei giorni scorsi, il presidente dei ‘Blues’, Roman Abramovich, ha ceduto la gestione del club alla Fondazione dedicata per il bene della società, ma non è bastato. Le ultime notizie provenienti dal governo inglese deliberano una vera e propria stangata a danno dei londinesi, con effetti potenzialmente dirompenti in tutte le direzioni.

Chelsea, le decisioni del governo inglese: mercato bloccato e non solo

Abramovich, in particolare, entra nella lista, stabilita dal governo britannico, di sette oligarchi russi sanzionati, come da annuncio della titolare del Foreign Office, Liz Truss. I suoi asset nel Regno Unito vengono congelati con effetto immediato, così che al Chelsea verrà concesso di operare sotto forma di una particolare licenza per tutelare determinate attività, come la disputa delle partite e il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il club, tuttavia, in questo modo subisce il blocco del mercato sia in entrata che in uscita, non sarà permesso il rinnovo dei contratti in essere, non potrà effettuare vendite legate al merchandising e non potrà vendere nemmeno i biglietti delle partite, la cui visione a Stamford Bridge sarà consentita soltanto agli abbonati. Bloccata, al momento, anche la cessione della società, che dovrà essere permessa successivamente con un provvedimento speciale. Ma Abramovich non riceverà nulla dalla successiva vendita.