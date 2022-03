Le pagelle di Milan-Empoli, match di San Siro valido per la ventinovesima giornata di Serie A

Il Milan vince e allunga in classifica. Il successo porta la firma di Pierre Kalulu.

Bene i rossoneri nel primo tempo, calano nella ripresa ma l’Empoli non riesce a trovare il gol del pareggio.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – Dopo un primo tempo in cui non è chiamato ad alcun intervento, apre la ripresa allungandosi bene sul colpo di testa di Luperto. Pochi minuti dopo è attento sul corner battuto da Bajrami.

Calabria 6 – Arriva solo un cross per la testa di Giroud, poi pensa più a difendere che ad attaccare.

Kalulu 7,5 – Si pensava potesse esser difficile far meglio di domenica scorsa, ma il francese non smette di sorprendere e stasera trova anche il suo primo gol stagionale in Serie A con un preciso tiro da fuori, che decide il match. Sempre attento dietro, come nelle ultime gare.

Tomori 6,5 – E’ ottima la prova del centrale inglese. Va in affanno solo nei primi minuti della ripresa senza però perdere la testa.

Florenzi 6,5 – E’ il primo a scaldare i guanti di Vicario con un bel tiro a giro. Non è Theo Hernandez ma risponde presente, giocando un’ottima partita su quella che certo non è la sua fascia.

Bennacer 6,5 – Altra grande prova di sostanza per l’algerino. Sradica tantissimi palloni dai piedi degli avversari, giocando sempre a testa alta. Perde un pallone velenoso nel finale che gli fa calare il voto. Dall’87’ Krunic s.v.

Tonali 6,5 – Prova concentrata e di personalità del centrocampista italiano che difficilmente sbaglia partita.

Messias 6 – Il brasiliano si mostra sul pezzo giocando una partita di buona intensità. Manca quel pizzico di qualità in più nella giocata finale, che è chiaramente decisiva. Si intestardisce cercando il tiro anche quando sarebbe meglio appoggiarsi al compagno. Dal 71′ Saelemaekers 6 – E’ prezioso nei ripiegamenti ma come per il compagno manca qualità nell’ultimo passaggio, come quando non riesce a trovare in profondità Leao.

Kessie 5 – Dopo un primo tempo al piccolo trotto, in cui riesce comunque a rendersi utile, cala vistosamente nella ripresa, che si apre con due errori in impostazione che fanno arrabbiare San Siro. Dal 71′ Brahim Diaz 6 – Lo spagnolo entra sempre con la giusta intensità, anche a lui manca il guizzo vincente ma si sacrifica per la squadra

Leao 6,5 – E’ il solito Leao. Vive un momento in cui è impossibile fermarlo. Salta costantemente l’uomo finché non finisce la benzina. Dall’82’ Rebic s.v.

Giroud 6 – Nel primo tempo gioca per la squadra e sfiora in un paio di volte il gol. Anche lui cala nella ripresa. Dall’82’ Ibrahimovic s.v.

All. Pioli 6 – Il suo Milan, con un po’ di sofferenza nella ripresa, porta a casa tre punti preziosi, allungando, momentaneamente, in classifica. Andrà spiegato il calo vistoso nella ripresa e l’incapacità a chiudere i match.

EMPOLI

Vicario 6,5 – E’ attento quando è chiamato ad opporsi a Florenzi e Giroud. Ancora una prova più che convincente per il portiere italiano

Fiamozzi 5 – E’ in sofferenza fin dal primo minuto. Non riesce mai a fermare Leao ed è poco propositivo in avanti. Dal 62′ Stojanovic 6 – Ha la fortuna di ritrovarsi di fronte il portoghese ormai con il serbatoio che segna il rosso. Non soffre dunque mai.

Romagnoli 6 – Cresce con l’andare della partita. Va in sofferenza solo nella parte iniziale del match. Decisamente meglio nella ripresa

Luperto 6 – Se la cava con Olivier Giroud. E’ lui ad impegnare Maignan più di tutti con un bel colpo di testa,

Cacace 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso in avanti e rende tutto semplice a Messias, che lo salta troppo spesso. Dal 62′ Parisi 6 – Entra in campo quando il Milan spinge meno e ha vita facile

Zurkowski 6,5 – E’ certamente il centrocampista di Andreazzoli che fa meglio. Mostra il suo dinamismo e la sua tecnica, soprattutto nella ripresa.

Asllani 6 – Non manca la personalità al giovane centrocampista di Andreazzoli ma è evidente che deve fare tanta esperienza. Nel corso della partita si vedono molte buone cose, che lascia ben sperare per il futuro.

Bandinelli 6 – Inizio faticoso ma esce alla distanza, fornendo nel complesso una buona prova. Dal 70′ Benassi s.v.

Bajrami 6 – E’ l’elemento di qualità dell’Empoli e non a caso è seguito dalle grandi del calcio italiano. Stasera la mostra in parte. Impegna Maignan direttamente da corner. Dal 70′ Di Francesco s.v

Henderson 5 – Gioca in posizione avanzata, sulla trequarti, senza riesciure a mostrare la sua qualità. Risulta dunque davvero poco incisivo. Dal 62′ Cutrone 5,5 – Tanta grinta e poco più

Pinamonti 5 – Stretto nella morsa di Kalulu e Tomori, fatica a far valere il fisico e a rendersi pericoloso.

All. Andreazzoli 6 – Dopo un primo tempo complicato, sistema le cose mostrando la versione migliore del suo Empoli. Nella ripresa così i suoi uomini vanno a caccia del pareggio ma trovano un attento Milan.

Chiffi 6 – Gara non difficile per il fischietto di Padova. Forse manca qualche cartellino giallo ma nel complesso la sua prova è certamente sufficiente.

TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Żurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. A disp.: Ujkani; Ismajli, Parisi, Stojanović, Tonelli, Viti; Benassi, Štulac, Verre; Cutrone, Di Francesco, La Mantia. All.: Andreazzoli.

AMMONITI: 94′ Tonali (M)

ESPULSI

GOL: 19′ Kalulu (M)

Arbitro: Chiffi di Padova.