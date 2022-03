Il Milan vince ma i tifosi sono divisi: “Mi mette paura”

Il Milan non sbaglia e di misura batte l’Empoli con il punteggio di 1-0. I tifosi si concentrano sulla prestazione di un calciatore in particolare sui social network

Il Milan non fallisce l’occasione e trova tre punti fondamentali contro l’Empoli nella corsa scudetto. I rossoneri battono di corto muso i toscani grazie a una rete di Pierre Kalulu, alimentando più che mai le ambizioni di titolo.

Una prestazione, però, c’è da dirlo, non proprio brillante per i rossoneri, che hanno gestito il vantaggio senza strafare e anche senza creare grandi occasioni verso la porta degli ospiti. In ogni caso, ora l’Inter è a -5, ma con due partite da recuperare e con grande pressione già nel match di domani. San Siro esulta, ma si interroga anche sulla prestazione di uno dei suoi uomini più rappresentativi, Rafael Leao. Il portoghese ha catturato l’attenzione di molti supporter grazie alle sue giocate d’alta scuola, ma forse è mancato un po’ in concretezza. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet tra chi esalta la prova dell’ex Lille e chi lo condanna.

La facilità con cui Leao fa quei doppi passi mi mette paura — Tomoriano (@TomoriEnjoyer) March 12, 2022

Leao oggi fa sempre la cosa più difficile e/o sbagliata speriamo cambi la tendenza #MilanEmpoli — ElyAcm (@ely_acm) March 12, 2022