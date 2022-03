Complimenti e frecciata a Donnarumma: “Ha veramente sorpreso”

Si torna a parlare di Gianluigi Donnarumma, anche in relazione alla nostra Serie A. Il portiere del PSG viene citato per la partita del Milan di questa sera

Gira e rigira, alla fine Gianluigi Donnarumma è sempre sulla bocca di tutti. A volte per meriti, altre per demeriti sportivi.

Il portiere della Nazionale è stato, suo malgrado, protagonista questa settimana con un errore clamoroso che ha spalancato le porte della qualificazione al Real Madrid. Se n’è parlato moltissimo questa settimana e vi abbiamo mostrato tutti i punti di vista sulla vicenda. A distanza di molte ore, però, neanche a farlo a posta, Mike Maignan ha sfoderato una delle sue prestazioni, e cioè di alto livello, sul campo. Il portiere ex Lille ha messo in evidenza i numeri del suo repertorio, l’agilità, il carisma e l’impostazione, trascinando il suo Milan alla vittoria contro l’Empoli. E qui entra in gioco anche Donnarumma, tramite le parole di Walter Zenga.

Da Donnarumma a Maignan: il pensiero di Zenga

Nel postpartita, l’ex portiere dell’Inter ha sottolineato la prestazione del portiere rossonero ai microfoni di ‘Sky’: “Oltre alla parata su Luperto, un paio di uscite sono state davvero notevoli. Secondo me, Maignan è un portiere che ha veramente sorpreso. Arrivare in Italia, al Milan, sostituire Donnarumma e farlo come l’ha fatto lui, è veramente tanta roba”. Insomma, le discussioni sul portierone della Nazionale non si placano, ma di certo non si possono mettere in dubbio le sue qualità, al netto dell’errore di questa settimana. Allo stesso tempo, è possibile affermare che Maignan sia stato un acquisto azzeccatissimo da parte del Milan che grazie all’ex Lille non sta rimpiangendo l’addio dell’azzurro.